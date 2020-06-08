Tokat'ta yürekli burkan görüntü; 5 yavru köpek ölmek üzereyken bulundu - Son Dakika

Tokat'ta yürekli burkan görüntü; 5 yavru köpek ölmek üzereyken bulundu
Tokat'ın Zile ilçesinde 5 yavru köpek ölmek üzereyken bulundu, zehirlendiği tahmin edilen köpeklerin tedavisi olay yerinde yapıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde 5 yavru köpek ölmek üzereyken bulundu, zehirlendiği tahmin edilen köpeklerin tedavisi olay yerinde yapıldı.
Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesinde henüz birkaç haftalık olan yavruların çığlıklarını duyan hayvanseverler belediye ekiplerine haber verdi. Şeyh Ali Mahallesinde can çekişen yavrulara Belediye Veterineri Yaşar İş, olay yerinde müdahale ederek hayvanlara serum taktı. Yapılan ilk müdahalenin arından yavru köpekler belediye veterinerine götürerek tedavileri başlatıldı. Bir yavru köpek ölümden kurtarılırken diğer yavruların durumlarının ağır olduğu kaydedildi. Zile Belediyesi Veterineri Yaşar İş, yavru köpeklerin annelerinin zehirlenmiş olabileceğini belirterek "Bu hayvanların muhtemelen anneleri zehirlenmiş anneden de yavrulara zehrin geçmiş olabilir. Anne de ortalarda yok muhtemelen ölmüştür. Yavrunun birini kurtardık. Umut ediyoruz ki zehirleme kasıtlı yapılmamıştır. Araştırıyoruz" dedi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 04:15 Kaynak: İHA
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