Tokat'ta zabıta ekipleri semt pazarında maske dağıttı - Son Dakika
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Tokat'ta zabıta ekipleri semt pazarında maske dağıttı

15 dakika önce

Tokat'ta zabıta ekipleri semt pazarında maske dağıttı, YAŞLILAR UYARILDITOKAT'ta zabıta ekipleri semt pazarında esnafa ve alış veriş yapanlara maske dağıttı.

Tokat'ta zabıta ekipleri semt pazarında maske dağıttı, YAŞLILAR UYARILDI

TOKAT'ta zabıta ekipleri semt pazarında esnafa ve alış veriş yapanlara maske dağıttı. Ayrıca ekipler, 65 yaş üzerinde olup da dışarı çıkan kişileri uyararak evlerine gönderdi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor. Önlemler kapsamında, Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarında, pazarcılara ve vatandaşlara koruyucu maske dağıttı. Ayırca ekipler semt pazarında kimlik kontrol yaprak 65 yaş üstünde olanları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Tokat Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Akif Erten, halkın sağlığı için çalıştıklarını ifade ederek, "Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun talimatlarıyla Zabıta Müdürlüğü olarak hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlıklı alış veriş yapmalarını sağlamak amacıyla ekiplerimiz ile maske dağıtımı gerçekleştirdik. Genel olarak kurallara uyuluyor. Herkese teşekkür ederim. Ayırca 65 yaş üstü dışarı çıkan vatandaşlarımızı uyararak da evlerine gitmeleri hakkında bilgilendirmede yapıyoruz" dedi.

Yasağa rağmen dışarı çıkan Osman Akgül (75) zabıta ekiplerinin "Amca sizin dışarı çıkmamanız lazım. Sağlınız için" yönündeki uyarısına "Burayı bir dolaşayım dedim. Evde kimse yok. Bekle bekle usanıyorum. Eş yok, bir şey yok. 2 kilo elma alıyım da evime gideyim, vakit geçsin istedim" karşılığı verdi.

Tokat'ta zabıta ekipleri semt pazarında maske dağıttı

Çin Halk Cumhuriyeti, Zabıta, Wuhan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:11 Kaynak: DHA

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