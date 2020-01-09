Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika

Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

46 dakika önce

TOKAT'ta, buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

TOKAT'ta, buzlanma nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tokat- Sivas karayolu üzerinde Yatmış köyü mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan Sivas istikametine giden Ahmet Destegül yönetimindeki 58 NE 948 plakalı otomobil, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aynı istikamete giden 6 araç ise kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca birbirine girdi. Toplam 7 otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tokat-Sivas Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yaptı.

Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

Sivas, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil sürücüsü ve genç avukatın acı sonu! Feci şekilde can verdiler
TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
01:37 Genç Kızılay gönüllülerinden üniversite öğrencilerine pasta börek ikramı - Son Dakika
01:30 Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
01:28 Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
01:22 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
01:20 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Bizim vatanımız sadece kara topraklarından oluşmuyor" - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 01:56:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]