Tokat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
54 dakika önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sanayi kavşağında Duran Karataş
(48) idaresindeki 60 AAH 852 plakalı yolcu minibüsü ile İlhan Çıtak
yönetimindeki 60 HV 134 resmi plakalı kamyon ve Harun Kılıç
'ın kullandığı 38 AAH 909 plakalı pikap çarpıştı.
Kazada yaralanan Karataş, Yeşilyurt İlçe Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA
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