Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

28.05.2022 18:38

Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı Tokat'ta 2'si servis olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 6 tekstil işçisi hafif şekilde yaralandı.

Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

TOKAT - Tokat'ta 2'si servis olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 6 tekstil işçisi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat- Turhal karayolu çevre yolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. V.D idaresindeki 16 ANK 216 plakalı Volkswagen Tiguan marka cip trafik yoğunluğu nedeni ile biranda duran araçlara çarpmamak için fren yaptı. Tekstil işçilerini taşıyan A.Ü idaresindeki 60 S 0126 plakalı Ford Transit marka servis ise duramayarak cipe arkadan çarptı. Kaza yapan servise de arkasından seyir halinde olan O.İ idaresindeki 60 S 0164 plakalı peugeot marka diğer servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile servislerde bulunan tekstil işçilerinden 6'sı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı
Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı
Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı
Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı
Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı
Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı
Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı
Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı
Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı

YORUMLAR
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TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI TOKAT'TA 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 7 İŞÇİ YARALANDI Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan iki servis aracı kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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