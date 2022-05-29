Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

29.05.2022 00:36
Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

TOKAT (İHA) – Tokat'ta ikisi servis olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 6 tekstil işçisi hafif şekilde yaralandı.

TOKAT (İHA) – Tokat'ta ikisi servis olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 6 tekstil işçisi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat- Turhal karayolu çevre yolu kavşağı yakınlarında meydana geldi. V.D idaresindeki 16 ANK 216 plakalı Volkswagen Tiguan marka cip trafik yoğunluğu nedeni ile biranda duran araçlara çarpmamak için fren yaptı. Tekstil işçilerini taşıyan A.Ü. idaresindeki 60 S 0126 plakalı Ford Transit marka servis ise duramayarak cipe arkadan çarptı. Kaza yapan servise de arkasında seyir halinde olan O.İ. idaresindeki 60 S 0164 plakalı Peugeot marka diğer servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile servislerde bulunan tekstil işçilerinden 6'sı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Turhal, Tokat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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