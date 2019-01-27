Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Tokat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

11 dakika önce

Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Tokat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı, System.String[]
Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

E.M.A. idaresindeki 60 HC 010 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Türkmen evleri yakınlarındaki kavşaktaki sinyalizasyon ışıklarında Y.Y. yönetimindeki 34 BGA 222 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 BGA 222 plakalı otomobil ise H.İ.S'nin kullandığı 60 HY 037 plakalı otomobile vurdu.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tokat Gaziosamanpaşa Üniversitesi Sağlık Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:21 Kaynak: AA

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