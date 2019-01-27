Tokat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
11 dakika önce
Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
E.M.A. idaresindeki 60 HC 010 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Türkmen evleri yakınlarındaki kavşaktaki sinyalizasyon ışıklarında Y.Y. yönetimindeki 34 BGA 222 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle 34 BGA 222 plakalı otomobil ise H.İ.S'nin kullandığı 60 HY 037 plakalı otomobile vurdu.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Gaziosamanpaşa Üniversitesi Sağlık Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:21 Kaynak: AA
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