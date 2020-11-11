Tokat'taki 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tokat'ta, Selçuklular döneminde yapılan 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Selçuklular tarafından 1250 yılında Yeşilırmak üzerinde inşa edilen tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde 1 yıl sürecek restorasyon çalışmaları kapsamında, daha önce yapılan asfalt sökülerek temizlik ve onarım gerçekleştirilecek.

Köprüdeki çalışmaları inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kentin doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle en nadide iller arasında yer aldığını söyledi.

Tokat Belediyesi olarak bir yandan temel belediyecilik hizmetlerine yönelik köklü çözümler üretirken, bir yandan da şehrin tanıtımını sağlamaya ve tarihi eserleri gün yüzüne çıkartmaya gayret ettiklerini anlatan Eroğlu, Hıdırlık Köprüsü'nün de bunlar arasında yer aldığını belirtti.

Tarihsel süreçte köprüye farklı isimler verildiğini dile getiren Eroğlu, "Evliya Çelebi bu köprüye, 'Cisri Müsenna' demiştir. Halk arasında Taş Köprü, Tozanlı Köprüsü, Yeşilırmak Köprüsü, Büyük Kemer, Hıdırlık Köprüsü gibi isimlerle de anılmıştır. Hıdırlık ismi, yan tarafı yeşillik alan olan veya zaviyelerin, yatırların kenarı manalarına gelmektedir. Tarihi köprümüz 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in 3 oğlunun birlikte hükümet ettiği dönemde onların vezirlerinden biri tarafından yapılmıştır. Selçuklu döneminde sülüs denilen yazı stili ile 4 satırlık görkemli bir kitabesi vardır." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, köprüdeki çalışmaların yaklaşık 2 ay önce başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tarihi süreçte birçok kez, düzenleme amacıyla köprü üzerine ve duvarlarına farklı malzemeler kullanılmış. Bunları tamamen kazıyarak tarihi taşlarını, dokusunu ortaya çıkartıyoruz. 770 yıl önce kullanılan malzemeler silinerek tamiri yapılacak ve o şekli ile kullanılacak. Ayrıca köprünün spreyle boyanan taşları da temizleniyor. Kanal Tokat Projemiz içinde ayrı bir yere sahip olan köprümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız. Bizler bu şehre sevdalıyız. Bu şehirde yaşayanların ve ziyaretçilerimizin şehrimize dokunmasını istiyoruz. Çünkü Tokat'ta her adımınızda tarihin izlerini görebilirsiniz. Bunun için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz."