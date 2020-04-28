Tokat'taki Alan köyünde, karantina 14 gün uzatıldı - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Alan köyünde, 15 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması 14 gün uzatıldı.

Erbaa ilçesine 47 kilometre uzaklıktaki Alan köyü, 15 Nisan günü Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Yarı bitmesi beklenen karantina uygulaması, alınan ikinci kararla 14 gün uzatıldı. Erbaa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçemize bağlı Alan köyünde uygulanmakta olan karantina 29.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile uzatılmıştır" denildi.