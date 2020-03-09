Tokat'taki antrenman salonuna milli güreşçi Soner Demirtaş'ın adı verildi

Milli güreşçi Soner Demirtaş'ın ismi, Tokat'ta doğduğu kasabadaki bir antrenman salonuna verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, spor faaliyetlerine olumlu katkıda bulunan kişilerin adlarının spor tesislerine verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı ile Tokat merkeze bağlı Çat kasabasında bulunan güreş antrenman salonuna "Soner Demirtaş Güreş Antrenman Salonu" adının verildiği kaydedildi.

Soner Demirtaş, geçen ay düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda bronz madalya elde etmişti.