TOKAT'TAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika

TOKAT'ta, önceki gün Erol Öncü'nün (25), av tüfeği ile öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan Tamer M., Mücahit D., Mertcan G. ile bu kişilere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki akşam Erenler Mahallesi Uzunseki Sokak'taki Tamer M.'ye ait evde meydana geldi. Tamer M., iddiaya göre, arkadaşları Mücahit D. (24) ve Mertcan G. (21) ile evinde içki içti. Tamer M., daha sonra evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Tamer M., evdeki av tüfeği ile Öncü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Öncü, ağır yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mücahit D. ve Mertcan G., kent merkezinde, şüpheli Tamer M. ise yolcu otobüsüyle gittiği Kocaeli'nde polis tarafından yakalandı. Ayrıca olayda şüphelilere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 2'si kadın 7 şüpheli de gözaltına alındı. Toplam 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Tamer M. adliyeye girerken basın mensuplarının "niçin vurdunuz" sorusuna "Sanane" karşılığı verdi. Şüpheliler savcılıkta sorguya alındı.