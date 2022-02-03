Üye Girişi
TOKAT'TAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika

TOKAT'TAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

03.02.2022 14:59

TOKAT'ta, önceki gün Erol Öncü'nün (25), av tüfeği ile öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan Tamer M., Mücahit D., Mertcan G. ile bu kişilere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

TOKAT'ta, önceki gün Erol Öncü'nün (25), av tüfeği ile öldürülmesi olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan Tamer M., Mücahit D., Mertcan G. ile bu kişilere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki akşam Erenler Mahallesi Uzunseki Sokak'taki Tamer M.'ye ait evde meydana geldi. Tamer M., iddiaya göre, arkadaşları Mücahit D. (24) ve Mertcan G. (21) ile evinde içki içti. Tamer M., daha sonra evine çağırdığı arkadaşı Erol Öncü ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Tamer M., evdeki av tüfeği ile Öncü'ye ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Öncü, ağır yaralandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Mücahit D. ve Mertcan G., kent merkezinde, şüpheli Tamer M. ise yolcu otobüsüyle gittiği Kocaeli'nde polis tarafından yakalandı. Ayrıca olayda şüphelilere yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 2'si kadın 7 şüpheli de gözaltına alındı. Toplam 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Tamer M. adliyeye girerken basın mensuplarının "niçin vurdunuz" sorusuna "Sanane" karşılığı verdi. Şüpheliler savcılıkta sorguya alındı.

TOKAT'TAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
TOKAT'TAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
TOKAT'TAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

YORUMLAR
500

Av Tüfeği, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT'TAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:59 Bekir Bozdağ talimatı verdi! Kravat, sakal "iyi hal" indirimi olmaktan çıkıyor
14:54 Canlı yayında ilginç anlar! Sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkahayı patlattı
14:45 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edip yeni parti mi kuracak? İddialara sert yanıt verdi
14:20 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Sedat hapse girecek mi?
14:18 Mahkum dizisinde bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı koruyabilecek mi?
14:13 France 24'ten dikkat çeken analiz: Ukrayna-Rusya krizini çözerse NATO'daki gücü daha da artar
14:10 Burcu Kıratlı'nın davasında sanık beraat etti
14:07 Babasını öldüren cani evladın hedefinde annesi varmış: Evden kaçarak canını kurtardı
14:00 Semih Kaya Galatasaray'a dönüyor
13:54 Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 15:07:39. #1.13#
SON DAKİKA: TOKAT'TAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement