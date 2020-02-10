Tokat'taki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'taki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tokat'taki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 Şubat tarihinde Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında bıçaklanarak öldürülen Durmuş Ay (65) cinayetiyle ilgili T.A, eşi A.A, ile A.Ç, H.K, M.A ve İ.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A. mahkemece tutuklanırken diğer 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tokat'taki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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