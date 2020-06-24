Tokat'taki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Tokat'taki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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