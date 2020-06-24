Tokat'taki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Tokat'taki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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Tartışma sonucu Tuncay Sağır'ın tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Vedat K. ve Ahmet Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Vedat K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavga sırasında yaralanan zanlılardan Abdullah E'nin Tokat Devlet Hastanesindeki tedavisi ise sürüyor.

Olay

Erbaa'da 20 Haziran'da otopark işletmecisi Abdullah E. (43) ile Tuncay Sağır (32) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında tabancayla vurulan Sağır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili kavgaya karıştıkları belirlenen Vedat K. ve Ahmet Ç. gözaltına alınmış, kavga sırasında yaralanan Abdullah E. tedavi altına alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:27 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'taki cinayetle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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