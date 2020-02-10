Tokat'taki cinayette 1 tutuklama - Son Dakika

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çay kenarında ölü bulunan şahısla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, Erbaa ilçesi Erek Mahallesi'nde Kelkit Çayı kenarında bulunan erkek cesedi ile ilgili titizlikle inceleme yapan polisler, kısa sürede olayın şüphelilerini yakaladı. Niksar ilçesinde şüphelilerden T. A. (40) suç aleti ile birlikte yakalanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemlerinin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesine çıkartıldı. Basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna T.A 'nefsi müdafaa' şeklinde cevap verdi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan T.A tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Erek Mahallesi'nde ırmak kenarında iki gün önce meydana gelen olayda, alkollü şahıslar arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürülen Durmuş Ay'ın cenazesi sabah saatlerinde çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın zanlılarını Niksar ilçesinde yakaladı. Dursun Ay'ın cenazesi ise hafta sonu Erbaa Yavuz Selim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı'nda toprağa verildi. - TOKAT