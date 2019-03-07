Son Dakika Haberleri: Tokat'taki Fetö Operasyonu

Tokat'taki Fetö Operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 9 kişinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Zanlılar, dün gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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