Tokat'taki Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Tokat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8'i adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
Tokat
'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8'i adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Bir zanlının jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
Tokat İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 14 Ocak'ta düzenlendikleri operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:28 Kaynak: AA
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