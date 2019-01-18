Son Dakika Haberleri: Tokat'taki Fetö/pdy Operasyonu

Tokat'taki Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8'i adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Tokat'taki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tokat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8'i adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Bir zanlının jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ocak'ta düzenlendikleri operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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