Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 14 eski polis yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 14 eski polis yakalandı - Son Dakika

Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 14 eski polis yakalandı

6 saat önce

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 14 eski polis yakalandı, System.String[]

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının, 12 ilde KHK ile meslekten ihraç edilmiş 2 komiser ve 13 polis hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 14 şüpheli bulundukları illerde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, jandarmaya götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın görevden aldığı Urla Belediye Başkanı'ndan veda paylaşımı
Kıbrıs uçağında bomba tehdidi ortalığı karıştırdı Uçakta olay çıkaran kadın adliyeye girişinde kendini yere attı Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı -

Son Dakika Haberleri
17:10 Öğrenci servisi takla attı! - Son Dakika
17:10 Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:09 Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma - Son Dakika
17:09 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu - Bitlis Valisi Çağatay bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
17:05 Bakanlıktan "Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı" iddialarına yanıt - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 14 eski polis yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]