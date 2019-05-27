Tokat'taki kablo hırsızlığı

Tokat'ın Almus ilçesinde telefon kablosu hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla tutuklanan 6 kişinin ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri 2 adreste daha arama yaptı.

Tokat'ın Almus ilçesinde telefon kablosu hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla tutuklanan 6 kişinin ifadelerinden yola çıkan jandarma ekipleri 2 adreste daha arama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ve teknik analizler sonucu jandarma ekipleri Niksar ilçesinde 2 adreste arama yaptı.

Arama sonucunda, tescilsiz plaka, dürbün, ruhsatsız av tüfeği, matkap, 8 av fişeği, 19 adet 7.62 magnum fişek, 2 spiral, havalı tabanca, 6 makas, 2 kerpeten, 5 demir kesme makası, 3 demir testeresi, 3 demir testere ucu, calaskal, 120 metre iletişim kablosu, 50 kilogram iletişim kablosu çelik teli, 10 kilogram iç yalıtım alüminyum malzemesi ve 5 kilogram eritilmiş bakır malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin şüphelilerin bölgede karıştıkları diğer olayların da aydınlatılması için çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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