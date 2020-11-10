Tokat'taki Karabağlıların Azerbaycan zaferi mutluluğu - Son Dakika

TOKAT'ta, öz yurtlarından yüzlerce kilometrelerce uzakta yaşayan Karabağlı Kadir (82) ve Tuğba (78) Bayramoğlu çifti, Ermenistan işgali altındaki topraklarının kurtarılmasının mutluluğunu yaşıyor.

1900'lü yılların başında binlerce Karabağ Türkü, Ermenilerin baskı ve zulümlerine dayanamayarak doğdukları toprakları terk etmek zorunda kaldı. Bazı aileler ise Tokat'a yerleşti. Zile ilçesine bağlı Fatih köyünde yaşayan Karabağ göçmeni Kadir ve Tuğba Bayramoğlu çifti, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanması ile topraklarının yeniden kurtarılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

'ALLAH'A ŞÜKÜR OLSUN'Geçmişte Karabağ'da yaşadıkları sıkıntılı günleri büyüklerinden öğrendiklerini anlatan Tuğba Bayramoğlu, "Bizlere çok zulmetmişler. Çocukları kesmişler, kadına, erkeğe yapmadıkları zulüm kalmamış. Allah bir daha o zulümleri vermesin. Ermeniler her yerde zulmettiler. Karabağ alındı ya Allah'a şükür olsun. Allah yardım edenlerden razı olsun" dedi.

Kadir Bayramoğlu ise Azerbaycan'ın zaferini mutlulukla karşıladıklarını ifade ederek, "Babamlardan duyduğumuz kadar geçmişte çok zulmetmişler. Ama çok şükür o zulümler bitti. O zulümler geride kaldı. Karabağ alındı. Zulüm bitti. Allah'ım bize bunu gösterdiği için çok mutluyum. Allah'ıma canım feda olsun. Allah gençlerimize uzun ömür versin" diye konuştu.