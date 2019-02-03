Son Dakika Haberleri: Tokat'taki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Tokat'taki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen babası Ömer Çakmak'ı hastanede ziyaret etti.

Tokat'taki Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, Zile ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen babası Ömer Çakmak'ı hastanede ziyaret etti.

İlçeye bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan ve sobadan zehirlenen Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak, Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Babasını ziyarete bu hastaneye gelen Osman Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz inançlı insanlarız. Beklenmedik bir şey oldu. Hep söylediğimiz buydu. Bir an önce anne babanın elini öpmek lazımmış. Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası derken anne ile zaman geçirme şansımız olmadı. Bu süreçte yükü hep ağabeyime attım, o da kurtaramadı." dedi.

Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak'tan (80) haber alamayan yakınları, Narlıkışla köyündeki eve gitmişti.


Çifti evde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermişti.


Eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlemişti.


Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer Çakmak ise buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Zile, Tokat, Osman Çakmak, Ömer Çakmak, Güncel
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