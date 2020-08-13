Tokat'taki kuaför, 18 yaşından küçüklere 'gelin başı' yapmıyor - Son Dakika

TOKAT'ta kuaför işleten, Nilüfer Ahmedi (24), küçük yaşta evliliklere dikkat çekmek için 18 yaşın altındaki müşterilere gelin başı yapmıyor.

Afganistan'daki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Nilüfer Ahmedi, ailesi ile birlikte 8 yıl önce Tokat'a yerleşti. 7 ay önce kent merkezinde kuaför dükkanı açan Ahmedi, erken yaşta evliliklere dikkat çekmek için işlettiği dükkanının camına '18 yaşın altındakilere gelin başı yapmıyoruz. Çocuk geline hayır' yazılı afiş astı.

İnsanların teklifte bulunmamaları için bu uyarıyı astığını belirten Ahmedi, "Geçtiğimiz günlerde rendevu almak için gelen bir aile oldu. Gelinin, yaşının küçük olduğunu düşündüm. 18 yaşından küçük bir çocuğa gelin başı yapamayacağımı söyleyerek gönderdim. Kabul etmedim. 'Bu bizim kişisel görüşümüz, sizi ilgilendirmez' diyerek de tepki gösterdiler. Benim annem genç yaşta evlenmiş, buraya gelen müşterilerimiz anlatıyor, 15-16 yaşında evlenen olmuş. Ben buna karşıyım" dedi.Şehit çocuklarına da ücretsiz hizmet verilen kuaförde, 'Bu vatan için canını feda eden şehit çocuklarımızın kuaför hizmeti ücretsizdir' yazısı da yer alıyor.