Tokat'taki kuyumcu soygunu

Tokat
'ın Zile
ilçesinde silah ve sahte dinamitle tehdit ettiği kuyumcudan 200 bin lira değerinde altın gasbettiği öne sürülen şüpheli, tutuklandı. Mustafa Özdoğan
'a ait kuyumcu dükkanına giderek 200 bin lira değerinde altını gasbedip kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan C.S'nin Zile Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen C.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zile ilçesinde dün, Özdoğan'a ait kuyumcu dükkanına giren zanlı, üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koyup çalışanlara silah doğrultup vitrindeki yaklaşık 200 bin lira değerindeki altını çantasına doldurduktan sonra motosikletle kaçmış, şüpheli Amasya
'daki bir kuyumcuda altınları bozdururken yakalanmıştı.