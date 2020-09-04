Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Akgüney köyü Dolu Tepesi mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Niksar Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 24 saat söndürme çalışması yaptığı yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Yangından, yaklaşık 15 hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:51 - Kaynak: AA
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