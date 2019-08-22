Son Dakika Haberleri: Tokat'taki sağanağın ardından
Son Dakika Güncel Haber

Tokat'taki sağanağın ardından

7 dakika önce

Tokat Valiliği, köylerde sağanakta zarar gören evlerle ilgili hasar tespit çalışması başlattı.

Tokat'taki sağanağın ardından, System.String[]

Tokat Valiliği, köylerde sağanakta zarar gören evlerle ilgili hasar tespit çalışması başlattı.

Kent merkezi, Güryıldız beldesi ve Büyükyıldız köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından birçok ev ve iş yerini su basması üzerine, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi harekete geçti.

Belediye ekipleri kent merkezinde temizlik çalışması yaparken Valilik, kent merkezi ile Güryıldız beldesi ve Büyükyıldız köyünde sağanakta zarar gören ev ve işyerleriyle ilgili hasar tespit çalışması başlattı.

Büyükyıldız, Güryıldız, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fikirtepe'de metrobüs alt geçidinde su baskını
Milyonluk Ferrari su birikintisinde böyle mahsur kaldı Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:30:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'taki sağanağın ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]