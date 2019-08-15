Son Dakika Haberleri: Tokat'taki tarla yangını söndürüldü
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Tokat'taki tarla yangını söndürüldü

25 dakika önce

Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyleri arasındaki alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
2 arazöz ve 30 kişilik ekibin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.
Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:56 Kaynak: AA
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