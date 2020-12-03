Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama - Son Dakika

TOKAT'ta, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi, mahkemece tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta İstanbul, Tokat merkez ile Almus ve Turhal ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 154 ecstasy hap, 42,20 gram skunk, 7,58 gram kubar esrar, 1 gram toz esrar, 1,38 gram sentetik kannabinoid, 1,07 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında 13 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- Kaynak: DHA
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