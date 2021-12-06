Tokat'taki uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu çerçevede çalışma başlatan polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 440, 43 gram esrar, 227, 46 gram bonzai, 194 uyuşturucu hap, 7,56 gram metamfetamin, 7,07 gram toz ecstacy, 2, 08 gram eroin, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada il merkezi, Erbaa, Pazar, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Tokat 'ın Erbaa , Pazar, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı.

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