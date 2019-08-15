Tokat'taki yangınla ilgili 1 kişinin ifadesi alındı
33 dakika önce
Tokat'ta yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen örtü altı yangınında 1 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:22 Kaynak: İHA
'ta yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen örtü altı yangınında 1 kişinin ifadesinin alındığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyü arasında kalan dağlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan yangınla ilgili Jandarma
tarafından gözaltına alınan 1 kişinin ifadesine başvuruldu. Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT
Yunanistan'daki orman yangını 3 gündür söndürülemiyor İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada