Tokat'tan 13 sporcu Tekvando Milli Takımında - Son Dakika
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Tokat'tan 13 sporcu Tekvando Milli Takımında

6 saat önce

Tokat'tan 13 tekvando sporcusu 7'inci Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nda ülkeyi temsilen temamide ter dökecek.

Tokat'tan 13 sporcu Tekvando Milli Takımında, System.String[]

Tokat'tan 13 tekvando sporcusu 7'inci Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nda ülkeyi temsilen temamide ter dökecek.


2019-2020 sezonunun en önemli tekvando turnuvalarından birisi olarak bilinen 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek 13 sporcu Tokat'tan seçildi. 3-7 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek turnuvada Kurtuluş Yücer'in antrenörlüğünde büyüklerde Medine Aysu Eroğlu ve Sabit Buğra Karataş, gençlerde Begüm Çiğdem Aras, yıldızlarda Hasan Furkan Mutlu, büyük bayanlarda Işıl Melikoğlu, Şeydanur Sezgin, Tuğçe Demir, Ceyda Yücer ve Demet Saraç büyük erkeklerde Kadirhan Koçak, genç bayanlarda Başak Koçak, Rümeysa Mazgal ve Nazlıhan Çetin temamiye çıkacak. - TOKAT

Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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