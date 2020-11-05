Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü - Son Dakika

Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü

05.11.2020 11:43
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü, System.String[]

TOKAT'ta, daha önce gömlek üretimi yapan tekstil fabrikası, talep üzerine ameliyat önlüğü üretimine geçti.

TOKAT'ta, daha önce gömlek üretimi yapan tekstil fabrikası, talep üzerine ameliyat önlüğü üretimine geçti. Firma; ABD, İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine ayda 1 milyon ameliyat önlüğü gönderiyor.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu. Firma, gelen talep üzerine ameliyat önlüğü üretimine geçti. Firma, şimdilerde ABD, İtalya, İngiltere ve Fransa'ya ayda 1 milyon ameliyat önlüğü gönderiyor.

'İNŞALLAH KENDİ İŞİMİZE DÖNERİZ'

Koronavirüs nedeniyle gömlek ihracatını durdurduklarını belirten işletme sahibi evli ve 3 çocuk babası Sami Ülkü (48), "Fabrikamızda erkek gömleği üretiyorduk. Koronavirüsten sonra 3'üncü aydan itibaren maske, tulum ve önlük üretimine devam ettik. Bir dönem ise ceset torbası üretimi yaptık. Şu anda ise medikal ürünler üzerine üretim yapıyoruz. Şu anda ABD başta olmak üzere, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Aylık 1 milyona yakın ameliyat önlüğü gönderiyoruz. En kısa zamanda asıl işimize dönmeyi istiyoruz. Bizim gömlek işimizde istikrar var. Ama medikal ürünlerinde istikrar yok. Siparişlerimiz var. Pandemi devam etiği sürece siparişlerimiz devam eder. İnşallah en kısa zamanda bu salgın son bulur, bizler de kendi işimize döneriz" dedi.


Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü
Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tokat'tan ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ameliyat önlüğü - Son Dakika


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