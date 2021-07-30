Tokat'tan Antalya ve Adana'daki yangın bölgesine 30 kişi gönderildi - Son Dakika

Yangınlara çok üzüldüklerini dile getiren Çotur, "Müdürlüğümüze bağlı personelden 30 kişi ile 6 arazöz yangın bölgelerine gönderildi. Ekiplerimiz orada çalışmalara katılıyor. Ülkemize büyük geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Tokat Orman İşletme Müdürü Erhan Çotur, AA muhabirine, Antalya Manavgat ve Adana Kozan 'da çıkan yangınlara müdahalenin sürdüğünü hatırlattı.

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