Tokat'tan İdlib'e 22 ton kuru soğan gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'tan İdlib'e 22 ton kuru soğan gönderildi - Son Dakika

Tokat'tan İdlib'e 22 ton kuru soğan gönderildi

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinden İdlib'e 22 ton kuru soğan yardımında bulunuldu.

Tokat'tan İdlib'e 22 ton kuru soğan gönderildi, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinden İdlib'e 22 ton kuru soğan yardımında bulunuldu.

Turhal Kaymakamlığı, Belediye, İlçe Müftülüğü, Turhal Diyanet Vakfı ile vatandaşların katkılarıyla toplanan 22 ton kuru soğanın İdlib'e gönderilmesi dolayısıyla Merkez Camisi önünde tören düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Yolunuz İyilik Olsun Projesi" kapsamında yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya vatandaşlardan yoğun destek geldiğini dile getiren Akdağ, "Yaptığımız dualarla kuru soğanları inşallah ihtiyaç sahibi olan Suriye'deki, İdlib'deki kardeşlerimize ulaştırmayı düşünüyoruz. Bu bir başlangıçtı. İnşallah ileriki haftalarda bu sefer kıyafet üzerine kampanyalarımız devam edecek. Buradan birçok kamyonu daha bölgeye dualarla uğurlayacağız." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Karakoyun da yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Törenin ardından kuru soğan yüklü kamyon, İdlib'e ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı.

Turhal, Tokat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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