Tokat'tan idlib'e 25 ton patates - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'tan idlib'e 25 ton patates - Son Dakika

Tokat'tan idlib'e 25 ton patates

7 saat önce

Tokat'tan İdlib'e 25 ton patatesTOKAT'ın Zile ilçesinden İdlib'e 25 ton patates gönderildi.

Tokat'tan İdlib'e 25 ton patates

TOKAT'ın Zile ilçesinden İdlib'e 25 ton patates gönderildi. Zile Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Yolunuz İyilik Olsun Projesi" kapsamında 25 ton patates topladı. Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Erden Uzun, İlçe Müftüsü İdris Özarslan ve vatandaşların katılımıyla yardım TIR'ı dualar eşliğinde İdlib'e gönderildi.

Kampanyaya halktan yoğun destek geldiğini dile getiren Kaymakam Akyüz, 'İbdil'de yaşanan insanlık dramına bir nebze de olsa son verebilmek adına devletimiz ve milletimiz bir kampanya başlatmıştır. Bir KIR patates buradan gönderiyoruz. Bu yardım kampanyasına destek veren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum"diye konuştu.

Törenin ardından patates yüklü TIR, İdlib'e ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı.

Tokat'tan idlib'e 25 ton patates

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tokat, İdlib, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor
Oğlunu öldürüp intihar eden anne ile ilgili yeni detay! Eşine "Eve geç gel" demiş ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 00:04:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'tan idlib'e 25 ton patates - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]