Tokat'tan Kar Manzaraları

Tokat'ta da gece boyunca devam eden kar yağışı eşsiz doğa manzaraları oluşturdu.

Yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Tokat'ta beyaz örtü ile kaplandı. Şehir merkezinde 30 santimi geçen kar kalınlığı yüksek kesimlerde yarım metreyi buldu. Karla kaplanan çam ağaçları eşsiz doğa manzaraları oluşturdu. Evinden işe gitmek üzere yola çıkanlar ise kar mesaisi yaptı. Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını temizlerken, buzlanan camlarını açmak için yoğun çaba harcadı. Buzlanan otomobil camlarını kimi vatandaşlar fırça ile süpürüp kazıyarak temizlemeye çalışırken, kimi vatandaşlar ise antifrizli cam suyu dökerek açmaya çalıştı. Tokat'ta kara kışın bastırdığını ifade eden Okay İçmez, yıllardır böyle bir kar görmediğini ifade ederek, "Yolda olanlar için zor ama her mevsimin güzelliği de ayrı. Kış mevsiminin de böyle olması lazım. Sabaha kadar hava sıcaklıkları eksi derecelerde olduğu için buzlanan otomobilimin camını antifirzli cam suyu dökerek açtım. Bu yöntem oldukça etkili oluyor" dedi.



Kar yağışı mutlu etti



Tokat'ta son 5 yılın en güzel günlerini yaşadığını ifade eden Hüseyin Yaylıcı, sevincini dile getirerek, "Her taraf bembeyaz. Bence çok güzel, harika oldu. Acayip derecede beni mutlu etti. Bilmiyorum diğer insanlar nasıl hissediyor" diye konuştu.



Kar kış demeden koluna taktığı simit sepeti ile ekmek parası için yola çıktı



Karla kaplı caddelerde ekmek parası kazanmak için yola çıkanlardan seyyar simit satıcısı 23 yaşındaki Gaffur Saltık, maddi nedenlerden dolayı okulu yaklaşık 10 yıl önce bırakarak çalışmaya başladığını söyledi. Okulların kar tatil edilmesi ile birlikte mahalle mahalle gezdiğini ifade eden Saltuk, simit isteyenler için kar kış demeden dolaştığını kaydetti. - TOKAT

