Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

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Tokat'tan kısa kısa

6 saat önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz hafta sonlarını belediyede çalışarak geçiriyor.

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz hafta sonlarını belediyede çalışarak geçiriyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları genellikle belediyede olduğunu söyledi.

Vatandaşlarla iç içe olduğunu anlatan Yılmaz, "Halk ile iç içe olduğumuz için vatandaşlar bana rahatça sorunlarını anlatıp konuşabiliyoruz. Hafta sonlarında ilgili kurumlarımız kapalı olduğundan ben belediyeye gelerek vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ön ödemeli su yükleme işlemlerini karşılamış oldum. Bunlar bana gurur ve mutluluk verici bir olaydır." dedi.

Hazar Bilgin isimli vatandaş ise "İlçede hurdacılık yapıyoruz işlerimiz olduğu için hafta içi gelip su yüklemesi yaptıramadık. O yüzden hafta sonu gelebildik .Eğer ki belediyemiz kapalı olsaydı suyumuzu yükletemeyecektik." diye konuştu.

14 Mart Tıp Bayramı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz İlçe Hastanesini ziyaret etti.

Yılmaz, ilçe hastanesini ziyaret ederek doktor ve hastane çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sağlık hepimiz için vazgeçilmez bir kavramdır. Bu kavramda da en büyük pay doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza aittir." dedi.

Muhsin Yılmaz, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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