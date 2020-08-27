Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) 2020 YKS tercih sonuçları doğrultusunda lisans, ön lisans programları ve yeni açılan bölümlerde rekor doluluk seviyesine ulaştığı bildirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, YKS sonuçları doğrultusunda üniversiteyi kazanan öğrenciler lisans, ön lisans ve yeni açılan programları tercih ederek TOGÜ kontenjanların yüzde 90'dan fazlasını doldurdu.

Prof. Dr. Bünyamin Şahin, "Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığının günden güne arttı. 2020 YKS sonuçlarına göre üniversitemiz tercih edilen bir üniversite oldu. Üniversitemizin, lisans, ön lisans ve yeni açılan bölümlerinde yüzde 94 doluluk oranını yakaladık. Geçen yıla oranla öğrenci sayısının 692 artarak toplam 6 bin 834 öğrenci üniversitemize yerleşti. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artması için daha çok çalışılacağız." dedi.

Belediye Başkanı Eroğlu'ndan ziyaret

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Bakkallar Manifaturacılar-Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya'yı ziyaret etti.

Kaya ile bir süre sohbet eden Eroğlu, esnafların her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Esnafın zor bir süreçten geçtiğini ve halen sürecin devam ettiğini belirten Eroğlu, "Tokat'ın esnafı her zaman çok mütevazi, işine sahip çıkıyor. Bizim de yapmamız gereken her zaman esnafımızın yanında yer almaktır. Esnaf gelişirse, büyürse şehir de gelişir ve büyür. Ben de istiyorum ki esnaflarımız büyüsün, işlerini artısın ki şehrimiz büyüsün. Bütün derdimiz bu yönde." dedi.

Bakkallar-Manifaturacılar Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şaban Kaya da destekleri için Eroğlu'na teşekkür etti.