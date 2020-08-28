Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

Tokat Belediyesi ekipleri, tarafından Devegörmez Mahallesinde bir süre önce başlatılan altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlanıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, devam eden çalışmaları teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi.

Başkan Eroğlu, iki aylık süreçte şehrin on noktasında çalışmaların hızla tamamlanarak vermiş oldukları sözü yerine getireceklerini söyledi.

Eroğlu, "Çalışmalarımızın en önemli unsurlarının başında asfalt çalışmalarımız gelmekte. Devegörmez Mahallesinde altyapı ve asfalt anlamında sıkıntılı olan 5. sokağımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki yolumuzun altyapısını yenileyerek, kaldırım, bordür ve kaldırım parkelerini yaparak asfalta hazır hale getirdik, şimdi de asfaltını tamamladık." dedi.

-Tokat Belediyesi ile Türk Kızılay arasında protokol imzalandı

Türk Kızılay Tokat Şube Başkanı Faruk Delen ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu protokol imzaladı.

Başkan Eroğlu, yaptığı açıklamada, aşevi sosyal market üzerinden ihtiyaçlı ailelere et ulaştırılmak üzere Kızılay ile protokole imza attıklarını kaydetti.

Eroğlu, "Kızılay, ülkemizin ve Tokat'ımızın göz bebeğidir. Her geçen gün daha da büyüyerek, mazluma el atarak çalışmalarına devam ediyor. Yardım denilince, ihtiyaç sahibi denilince akla gelen kuruluşlar vardır. Kızılay da gözle görülür müthiş çalışmalara imza attı." dedi.

Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından tırla gönderilen 1 ton 800 kilogram adak kurban eti bağışı Tokat Belediyesi Aşevine teslim edildi.

Zile'de DSİ'nin çalışmaları

Zile ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından mümbit toprakların su ile buluşturulmasına, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesine ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Tokat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtildi.

İlçeye bağlı bazı köylerde yürütülen toplulaştırma çalışmalarının sürdüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Proje sahasında bulunan Tokat ili Zile ilçesine bağlı Ağcakeçili, Alüçözü, Boldacı, Büyüközlü, Çiçekpınarı, Çiftlik, Haremikışla, İğdir, Karşıyaka, Kazıklı, Kızılca, Koçaş, Küçüközlü, Küplüce, Narlıkışla, Reşadiye, Salur, Sekikışla, Türkderbenti, Üçkaya, Yalınyazı, Yapalak, Hatippınarı köyleri olmak üzere toplam 15 bin 190 hektarlık alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında bulunan beş köyde birinci bilgilendirme askı çalışması yapılmıştır." ifadelerini kullandı.