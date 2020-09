Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadı.

Türkiye'nin Azerbaycan ile kardeş ülke olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Azerbaycan ile bir çınarın dalları gibiyiz. Türkiye her daim tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bizler, başta can Azerbaycan'ımız olmak üzere yeryüzünün her köşesindeki Türklere ve soydaşlarımıza müsterih olmalarını ve Türkiye Cumhuriyeti payidar olduğu müddetçe milletimizin ve soydaşlarımızın hiçbir ferdini sindirmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fidanlık Caddesi asfaltlanıyor

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, 2020 yılı asfalt kaplama çalışmalarına Güneşli Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde devam ediyor.

2020 yılında son altı yılın asfaltta rekor olacağını belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, asfalt kaplama işlemlerinin mevsim elverdiği sürece devam edeceğini söyledi.

Bölge sakinlerinin talepleri doğrultusunda asfalt çalışmalarının devam ettiğini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz 'Mahalle Buluşmaları' toplantılarımızı tüm mahallelerimizde gerçekleştirdik. Bu toplantılarda mahalle sakinlerimizle birebir görüşerek, mahallelerimizi adım adım gezerek yerinde inceledik ve yapacağımız işlemlerimizi takvim planı şeklinde hazırladık. Güneşli Mahallesi sakinlerimizin de Fidanlık Caddesi'nde yol düzenleme ve asfalt talepleri vardı. Hamdolsun, bugün itibarıyla vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Asfalt çalışmalarımız havaların elverişli olduğu süre içerisinde programımız dahilinde devam edecek."