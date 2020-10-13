Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Mahalle Buluşmaları kapsamında alınan kararları uygulamaya devam ediyor.

Başkan Eroğlu, Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi 8. Sokak'ta bulunan boş alanın çocuk parkı yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Eroğlu, "En kısa sürede parkın tamamlanarak çocukların hizmetine açılacak. Mahalle Buluşmaları toplantılarımızda aldığımız kararları plan dahilinde uygulamaya devam ediyoruz. Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi 8. Sokak'taki boş alanın park yapılması için çocuklarımızın istek ve talepleri olmuştu. Bizler de onlar için güvenli parklar oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de çocuklarımızın bizden talebi doğrultusunda Karşıyaka Mahallesi Geksi Caddesi 8. Sokak'ta park alanımızı düzenlemeye başladık. Bu alana tam standartlara uygun halı saha yapacağız. Oyun gruplarımızı, spor aletlerimizi bu alanda konuşlandırarak parkımızı hazır hale getireceğiz. Çocuklarımızın hayalleri, sevinçleri, gülüşleri bizim için her şeyden önemlidir. Bölgemiz çocuklarına hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tokat şehir merkezinde başlatılan maske, mesafe ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Yüz yüze eğitimin başladığı ilk günden itibaren düzenli olarak minibüs durakları ve toplu ulaşım araçları da dezenfekte ediliyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun talimatları ile koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında her gün binlerce insanın kullandığı minibüs, otobüs ve taksiler, Tokat Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak özel sıvılar kullanılarak dezenfekte ediliyor.

Ekipler özellikle yolcuların oturduğu koltukları, tutamaçları, kapı kollarını, camları ve bagaj düğmeleri gibi yüzeyleri temizleyerek insanların güvenli seyahat etmelerini sağlıyor. Ayrıca taksi durakları ve şoförlerinin beklediği kapalı alanlar da bu kapsamda dezenfekte ediliyor.