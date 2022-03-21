Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

Tokat'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde ildeki down sendromlu bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, down sendromlu bireyler ve aileleri kentteki bir at çiftliğinde ağırlandı.

Jandarma ekipleri tarafından çocuklar ata bindirildi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde keyifli vakit geçiren çocuklara aileleri de eşlik etti.

Kanal Turhal Projesi

Turhal ilçesinde Yeşilırmak kenarına yapılacak Kanal Turhal Projesi için çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında, Turhal Belediyesine ait traverten ocağından elde edilen taşlarla taşkın önleme duvarı inşa ediliyor. Toplam uzunluğu 1200 metre olacak duvarın 500 metrelik kısmı tamamlandı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Turhal'ı daha yaşanabilir, daha kaliteli, daha estetik bir kent haline getirme çalışmalarının en önemli adımlarından birinin Kanal Turhal Projesi olduğunu söyledi.

Şehir içinden geçen 3 kilometrelik alan üzerine yapılacak projede yürüyüş ve spor alanları, dinlenme yerleri, parklar ve bisiklet yollarının yer alacağını anlatan Bekler, "Projemizde, dere ıslah çalışmalarının ardından taşkın önleme duvarı örme işlemine geçtik. Yapılan taşkın önleme duvarının taşlarını geçtiğimiz sene belediye bünyemize kazandırdığımız traverten ocağımızdan temin ederek Kanal Turhal'ı Turhal'ımızın taşıyla şekillendiriyoruz. 1200 metre olarak planını yaptığımız taş duvarın 500 metrelik kısmı tamamlandı. Kalan 700 metrelik kısmını da en hızlı şekilde tamamlayıp diğer kısımların yapımına geçeceğiz." dedi.