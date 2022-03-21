Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'tan kısa kısa

21.03.2022 15:56
Tokat'tan kısa kısa

Tokat'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde ildeki down sendromlu bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Tokat'ta, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde ildeki down sendromlu bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, down sendromlu bireyler ve aileleri kentteki bir at çiftliğinde ağırlandı.

Jandarma ekipleri tarafından çocuklar ata bindirildi.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde keyifli vakit geçiren çocuklara aileleri de eşlik etti.

Kanal Turhal Projesi

Turhal ilçesinde Yeşilırmak kenarına yapılacak Kanal Turhal Projesi için çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında, Turhal Belediyesine ait traverten ocağından elde edilen taşlarla taşkın önleme duvarı inşa ediliyor. Toplam uzunluğu 1200 metre olacak duvarın 500 metrelik kısmı tamamlandı.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Turhal'ı daha yaşanabilir, daha kaliteli, daha estetik bir kent haline getirme çalışmalarının en önemli adımlarından birinin Kanal Turhal Projesi olduğunu söyledi.

Şehir içinden geçen 3 kilometrelik alan üzerine yapılacak projede yürüyüş ve spor alanları, dinlenme yerleri, parklar ve bisiklet yollarının yer alacağını anlatan Bekler, "Projemizde, dere ıslah çalışmalarının ardından taşkın önleme duvarı örme işlemine geçtik. Yapılan taşkın önleme duvarının taşlarını geçtiğimiz sene belediye bünyemize kazandırdığımız traverten ocağımızdan temin ederek Kanal Turhal'ı Turhal'ımızın taşıyla şekillendiriyoruz. 1200 metre olarak planını yaptığımız taş duvarın 500 metrelik kısmı tamamlandı. Kalan 700 metrelik kısmını da en hızlı şekilde tamamlayıp diğer kısımların yapımına geçeceğiz." dedi.

YORUMLAR
500
Elazığ'da özel çocuklar etkinlikte bir araya geldi Elazığ'da özel çocuklar etkinlikte bir araya geldi Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu Başkan Atay, özel çocuklarla kahvaltıda buluştu

Down Sendromu, 21 Mart, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
16:07 HDP'nin nevruz etkinliğinde terör örgütü lehine slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı!
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:42 Esir Rus asker gözyaşlarını tutamadı! Ukrayna'ya verilen zarar tek tek izletildi
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 16:12:16. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement