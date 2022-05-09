Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika
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Tokat'tan kısa kısa

09.05.2022 18:06
Tokat'tan kısa kısa

Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'i ziyaret etti.

Dağlı, Rektör Şahin ile makamında bir süre görüştü.

Kaymakam Dağlı, TOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olduğunu, üniversitenin ulusal ve uluslararası başarılarını yakından takip ettiğini, TOGÜ mezunu olduğu için son derece mutlu olduğunu söyledi.

Şahin de ziyaretten dolayı Dağlı'ya teşekkür etti.

TOGÜ'de panel düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsü 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda Tokat Valiliği, Gaziosmanapaşa Üniversitesi ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği" konulu panel gerçekleştirildi.

Programda müzik dinletisi, panel ve poster sergisi etkinlikleri yer aldı. Panel öncesi TOGÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Aykun'un yaptığı panelde Dr. Öğr. Üyesi Samettin Başol "Osmanlı Toplumunda Temeddün ve İmarat Anlayışından Vakıf ve Paylaşma Geleneğine", Dr. Öğr. Üyesi Canan Hanoğlu "Bir Sosyal Yardımlaşma Kurumu Olan İmarethaneler" ve Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Korkmaz "Vakıf Geleneğinde Valide Sultanlar" konusunda sunumlarını gerçekleştirdi.

Panelistlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Panele Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Tunç, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Özkiraz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Demirtürk, Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hayır İşleri Şube Müdürü Mehmet Aykun, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bünyamin Şahin, Hamamözü, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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