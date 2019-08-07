Son Dakika Haberleri: Tokat'tan Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" projesi
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Tokat'tan Tunceli'ye "Biz Anadoluyuz" projesi

21 dakika önce

"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Tokat'tan Tunceli'ye gelen öğrenciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Tokat'tan Tunceli'ye
"Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Tokat'tan Tunceli'ye gelen öğrenciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ve İçişleri ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Tokat'tan Tunceli'ye 50 öğrenci geldi. Kentte 3 gün kalan öğrenciler, tarihi ve turistik yerlerini gezmenin yanı sıra çevre temizliği, şehir turu yaptı. Vali Tuncay Sonel ile tekne gezisine de katılan öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Öğrencileri kentte misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Tuncay Sonel, "Sizlerin Tokat'tan Tunceli'ye gelmenizi Anadolu'daki dostluk ve kardeşlik duyguları açısından son derece önemsiyoruz. İnşallah kültür ve medeniyetimizin temel değerlerini bu programlarla hep birlikte yarınlara taşıyacağız. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah Tunceli'den keyifli ve öğretici hatıralarla dönersiniz. Ailelerinize ve tüm Tokatlılara Tunceli'den selamlar götürün. İnşallah sizler üzerinden Tunceli ve Tokat arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır" dedi. - TUNCELİ
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Tunceli, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:37 Kaynak: İHA
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