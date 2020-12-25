'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi - Son Dakika

'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi

25.12.2020 12:16
'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi, System.String[]

TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli projeyle 81 ilin yöresine ait türküler seslendirilecek.

TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli projeyle 81 ilin yöresine ait türküler seslendirilecek.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 81 ili kapsayacak 'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında kentte görev yapan müzik öğretmenleri Tibet Sarıca, Dursun Dalkılıç, Ozan Ünsal Çekiç, Kemal Sarıgül, Halime Hatice Çekiç, Çiğdem Nezir birbirlerini davet ederek Tokat yöresine ait 'Seyyah olup şu alemi gezerim', 'El çek tabip', 'Bugün ben bir güzel gördüm', 'El vurup yaremi incitme tabip', 'Topçam yaylası' ve 'Sabahın seherinde' isimli türkülerin birer nakaratını seslendirdi. Akustik ve açık havada çekilen videolar sosyal medyada paylaşıldı. 'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' projesi kapsamında Tokat'ta başlatılan uygulama 'Haydi Türkiye sen de türkünü söyle' başlığı altında devam ediyor. Proje kapsamında bütün iller kendi yöresine ait türküleri seslendirdikten sonra her ilden bir öğretmen ile 'Türkiyem' isimli türkü seslendirilerek proje tamamlanacak.

'ÖRNEK OLACAK BİR PROJEYE İMZA ATIYORUZ'

Türkiye geneline örnek olacak bir projeye imza attıklarını söyleyen Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Bir toprak parçasını vatanlaştırmak için orada yaşayan insanların o toprak parçasını duygu ve düşünceleriyle dantel gibi nakış nakış işlemeleri gerekir. Halk müziğimizi, mimari eserlerimizi, kısacası güzel sanatlarımız bir toprak parçasını vatanlaştıran en önemli unsurlarımızdan bazılarıdır. Anadolu'yu Türk yurdu yapan, Türk yurdu olduğunu gösteren en önemli halk müziğimiz ve mimari eserlerimiz geliyor. Bizlerde bu bilinçle tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza atıyoruz. Türkülerimizin, halk müziğimizin güzelliğini, zevkini, keyfini insanımıza daha iyi yansıtabilmek için 'Tokat Türküsünü Söylüyor' diye bir proje başlattık. Bu projemiz inşallah tüm illeri kapsayacak. 'Türkiye Türküsünü Söylüyor' diye de sonlanacak. Bu projede emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Tokat'tan 6 türkü söylenecek. Sonra başka bir ilin türküsü söylenip, pas o ile atılacak. 'Haydi Trabzon sen de Türkünü söyle' diye. Oraya mesaj gönderilecek. Bu şekilde tüm iller dolaşılacak. En son müzik öğretmenlerimizden oluşan bir ekip ile Türkiye'm türküsünü söyleyerek projemizi sonlandıracağız" dedi.


- Tokat
'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi
'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi
'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi
'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi
'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi
'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi
'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye, Müzik, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Tokat'tan Türkiye'ye türküler' isimli proje hayata geçirildi - Son Dakika


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