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TOKAT'TAN YURT DIŞINA KESME ÇİÇEK İHRACATI - Son Dakika

TOKAT'TAN YURT DIŞINA KESME ÇİÇEK İHRACATI

20.11.2021 12:50

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, üretim alanı 5 dönümden 300 dönüme çıkan kesme çiçekler, bu yıl ilk kez ihraç edilmeye başlandı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, üretim alanı 5 dönümden 300 dönüme çıkan kesme çiçekler, bu yıl ilk kez ihraç edilmeye başlandı. İhracatın, 2022'de artırılması hedeflenirken, kesme çiçekçilikten yılda 13 milyon TL gelir elde ediliyor.

Erbaa'da 21 yıl önce ekimine başlanan kesme çiçeklerin üretim alanı devletin verdiği teşviklerle her yıl artmaya devam ediyor. İlçede kesme çiçek yetiştiriciliği 150 dönüm sera ve 150 de açık alan olmak üzere toplam 300 dönüme ulaştı. Sevgililer Günü, doğum günleri, düğünler gibi özel günlerde kullanılan ve şu ana kadar iç piyasanın ihtiyacını karşılayan çiçekler, bu yıl ilk kez Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkelerle ihraç edildi. İhracatın 2022 yılında daha da artırılması hedefleniyor. Gerbera, gypsophilla, hüsnüyusf, lisianthus, kasımpatı, glayöl solidago ve tagates gibi türlerin yetiştirildiği ilçede kesme çiçekçilikten yılda yaklaşık 13 milyon TL gelir elde ediliyor.

Antalya'da 25 yıl yaptığı kesme çiçekçilik işini memleketi Erbaa'da sürdüren Abdurrahman Demir, Şu ana kadar burada üretim çok fazla yoktu. Sürekli gelişiyor. Yeni projeler var. Benim ihracat konusunda bir altyapım var Antalya'dan. Burada da başlatalım, dedik. Görüştük ihracatçılarla. Hem Erbaa'nın malını tanıtalım, diye başladık. Birkaç sefer gönderdik. Çok talep gördü. Memnun kaldılar. Halen de isteniyor ama şu an hava şartları sebebiyle ihracatı biraz askıya aldık, kalitemizi bozmayalım, diye. İnşallah seneye daha farklı olur. Burada karanfil üretimi olduğu an ihracatçılar buradan direkt TIR'ı yükleyecekler. İnşallah zamanla onu da gerçekleştireceğiz. Daha çok Balkanlara ihracat yaptık. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Ukrayna bu bölgelere ihracat yapıyoruz. Karadeniz tarafında bir de Gürcistan var. Buralara ihracat yapıyoruz. Gönderdiğimiz ürün şuana kadar 100 bin dalı geçti. Geç başladık. Erken başlasak çok daha farklı olurdu tabi ki dedi

'ERBAA RAKIMI ÇİÇEKÇİLİĞE UYGUN'

Kesme çiçek üretimi bakımından Karadeniz Bölgesi'nde 2'nci büyük üretim merkezi Tokat'ta en çok üretimin Erbaa'da olduğunu söyleyen ziraat yüksek mühendisi Muhsin Balcı ise Kesme çiçekçilik 2021 yılı itibarıyla 300 dönüm alanda yapılmakta. Bunun 150 dönümü kapalı alanda serada 150 dönümü de açık alanda yapılmaktadır. En çok yetiştirilen çeşidimiz gerberadır. Bu yılki üretim alanımız 300 dönüm alan. Bu ileriki yıllarda daha da artacak. Böyle olduğu zaman direkt Erbaa'dan yurt dışına ihracatların olacağı kanısındayım. Bu yıl üreticilerimiz ufak ufak ihracata başladılar. En son 1 ay önce Antalya iline kamyonetle çiçeklerimiz gönderildi. Buradan da yurt dışına ihracata başlandı. Umarım ileriki dönemlerde daha da güzel olacak. Kesme çiçek yetiştiriciliği için Erbaa'mız çok uygun. Rakımın ne çok düşük ne çok yüksek. Ortalama 200 ile 250 rakım arasında kesme çiçek yetiştiriciliği yapılmakta. Bu da çiçeğimizin Türkiye pazarındaki kalitesini de bariz olarak göstermekte diye konuştu.

TOKAT'TAN YURT DIŞINA KESME ÇİÇEK İHRACATI
TOKAT'TAN YURT DIŞINA KESME ÇİÇEK İHRACATI
TOKAT'TAN YURT DIŞINA KESME ÇİÇEK İHRACATI
TOKAT'TAN YURT DIŞINA KESME ÇİÇEK İHRACATI

Bulgaristan, İhracat, Tokat, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT'TAN YURT DIŞINA KESME ÇİÇEK İHRACATI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOKAT'TAN YURT DIŞINA KESME ÇİÇEK İHRACATI - Son Dakika
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