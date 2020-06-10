TOKAT TARİHİ HAMAMIN ALTINDAN BAŞKA BİR HAMAM ÇIKTI - Son Dakika

TOKAT'ta restore edilen 720 yıllık Sultan Hamamı'nın batısında Bizans ya da Danişmentliler döneminde yapıldığı tahmin edilen yeni bir hamam kalıntısı daha ortaya çıktı. Sultan Hamamı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bulunan yeni hamam müze olarak turizme kazandırılacak.

Tokat kent merkezinde 14'üncü yüzyılda yapıldığı bilinen ve yakın tarihe kadar kullanılan 720 yıllık Sultan Hamamı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce restorasyona alındı. Yapılan çalışmalar sırasında yapının batı bölümünde yeni bir hamam kalıntısına rastlandı. Bizans veya Danişment döneminde yapıldığı tahmin edilen alanda da çalışma gerçekleştirildi. Sultan Hamamı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bulunan yapı da üzeri kapatılıp, müzeye dönüştürülerek turizme kazandırılacak.

'DANİŞMET YA DA BİZANS GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Sultan Hamamı'nın restorasyonuna 2018 yılında başladıklarını söyleyen Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, "Hamamın çevre düzenlemesini yaparken hamamın batı kesiminde yeni bir yapı olduğunu fark ettik. Koruma kurulundan izinler alınarak, müze denetiminde kazıları bitirdik. Şu anda gözüken hamamın altında yeni bir hamam var. Dönemi ise büyük bir ihtimal ya Danişment ya da Bizans gibi gözüküyor. Henüz karar verilmedi. Projeye işlendi. Tam hangi döneme ait olduğu belirlenince paylaşımını yapacağız" dedi.

'ELİMİZDE BÖYLE BİR VERİ YOKTU'

Sultan Hamamı'nın halkın kullanımına yeniden açılacağını söylen Kılınç, "Yeni kalıntı ise turizm amaçlı müze olarak kullanılacak. Halkımızın ve gelen yerli, yabancı turistlerin görmesi için açacağız. Hamam çalışmalarına başladığımızda böyle bir veri yoktu. Kazı esnasında bulduk. Müze uzmanları buranın büyük bir ihtimalle bir Bizans hamamı olma ihtimalin yüksek olduğunu söylüyorlar. Kazılarda 3 adet mekan çıktı. Diğer mekanların Sultan Hamamı'nın altında olduğu gözüküyor. Veriler şu an o yönde ama büyüklüğü konusunda yorum yapamıyoruz" şeklinde konuştu.