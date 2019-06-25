TOKAT TARİHİ SİLAHTAR ÖMER PAŞA CAMİSİ, AHŞAP MİMARİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Selçuklular zamanında yapılan Tarihi Silahtar Ömer Paşa Cami, klasik örneklerinden ayrılan ahşap mimarisiyle görenlerin ilgisini çekiyor.Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde bulunan Silahtar Ömer Paşa Cami, 1082 yılında inşa edildi. Kesme taş ve tuğladan dikdörtgen planlı olarak yapılan caminin ahşap bölümlerinde ise hiç çivi kullanılmadı. Caminin dış yapısındaki sade görünüme karşın iç tasarımındaki el işlemelerin zenginliğiyle dikkat çeken cami, 2007 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek tekrar ibadete açıldı. Silahtar Ömer Paşa Camisi, taş, çini, ahşap, boya süslemeleri, ahşap kemerle süslü kapısı, çıtaları, boya süslü tavanda altıgenleri, göbekte kesişen şekilleriyle, batı, kuzey ve doğu yönlerinden çeviren revaklarıyla, buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.Yaklaşık bin yıllık caminin Selçuklular döneminde hiç çivi kullanılmadan inşa edildiğini belirten Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan Silahtar Ömer Paşa Camisi, Erbaa ilçemizin Akça köyünde eski ismiyle Fidi köyümüzde bulunan camimiz. 1082 yılında Selçuklular tarafından Selçuklu mimarisiyle, herhangi bir çivi kullanılmadan tamamıyla ağaçların birbirine geçmesi şeklinde yapılan bir cami. Yaklaşık bin yıldır ayakta duran bir cami ama zaman içerisinde ağaç yapı olmasından dolayı bakım, onarım ve tadilata tabi olan bir camimiz. Bu camiye Silahtar Ömer Paşa Cami denilmesinin sebebi de 1688 yılında Osmanlı'nın kıymetli vezirlerinden Silahtar Ömer Paşa tarafından ki Silahtar Ömer Paşa Bağdat, Diyarbakır, Sivas Valilikleri yapmış, 1644-1647 yılları arasında hatta Mısır Valiliği de yapmış kıymetli bir vezir. 1688 yılında bu camiyi ziyaret ederek oraya iki hediye bırakıyor bir kitabe ve şamdan ve üzerlerine 1688 tarihi atıldığı için Camimizin yapım tarihi her zaman 1688 olarak değerlendiriliyor. Ancak cami 1082 yılında Selçuklular tarafından yapılmış. Silahtar Ömer Paşa bu hediyeleri bıraktıktan sonra caminin adı Silahtar Ömer Paşa Cami olarak anılmaya başlanıyor dedi.'2007 YILINDA RESTORE EDİLDİ'Tarihi caminin 2007 yılında orijinal haline sadık kalınarak restore edildiğini kaydeden Kaymakam Karacan Selçuklu mimarisiyle restorasyonu yapılıp tekrar hizmete açılmıştır. Bütün vatandaşlarımızı, bütün hemşehrilerimizi, bütün insanlığı böyle güzel bir camiye, bin yıllık herhangi bir çivi kullanılmadan ahşapların, tahtaların birbirine geçmesiyle özel olarak yapılan camiyi ziyarete bekliyoruz dedi.