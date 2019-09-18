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Tokat Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı açıldı

1 saat önce

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen ve 80 firmanın katıldığı 8. Tokat Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Tokat Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı açıldı, System.String[]

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen ve 80 firmanın katıldığı 8. Tokat Tarım Hayvancılık Gıda Fuarı ve Yöresel Ürünler Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kapalı pazar yerinde gerçekleştirilen ve 80 firmanın katıldığı fuarda, tarım makineleri, traktörler, gıda ürünleri ve kente özgü ürünler yer alıyor.

Vali Ozan Balcı, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarım için nitelikli bilgi ve kültürün gerektiğini belirterek, Tokat'ın bin yıllık Türk-İslam şehri olduğunu anlattı.

Balcı, "Bağını, merasını geziyorum, elleri nasır tutmuş çok kıymetli, çalışkan insanlar var. Tokat bir kültür, turizm şehri ama aynı zamanda bir tarım memleketi. Tarıma, üreticiye, çiftçiye dostuz. 'Tarım Tokat Projesi'ni başlatırken de ifade ettim. Tokat'ta bu işi gerçekleştirecek kişiler arasında müthiş bir birliktelik var. Tokat'ı farklı kılan en önemli özelliklerden biri de bu." dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da her zaman tarıma, turizme vurgu yaptıklarına işaret ederek, "Gerçekten şehrimizde, köylümüzde para varsa esnafımızda da para oluyor. Esnafta para varsa piyasada para oluyor. Bunun için tarımı nasıl destekleyebiliriz, tarımsal gelirleri nasıl artırabiliriz, bunun mücadelesi içindeyiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da Tokat için anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuara MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, kaymakamlar, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Fuar, 21 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Bu arada fuarın açılışına gelmesi planlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erbaa ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanması nedeniyle programa katılamadı.

Tokat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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