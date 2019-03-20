Tokat Tartıştığı Liseli Kız Arkadaşını Tabanca ile Yaraladı
1 saat önce
Tartıştığı liseli kız arkadaşını tabanca ile yaraladıTOKAT'ın Artova ilçesinde, çiftçilikle uğraşan M.G. (20) kız arkadaşı lise son sınıf öğrencisi M.T.'yi (18) tabanca ile ağır yaraladı.
Tartıştığı liseli kız arkadaşını tabanca ile yaraladı
TOKAT'ın Artova
ilçesinde, çiftçilikle uğraşan M.G. (20) kız arkadaşı lise son sınıf öğrencisi M.T.'yi (18) tabanca ile ağır yaraladı. Tokat
Devlet Hastanesinde tedavi altında olan M.T.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Artova'da yaşayan ve çiftçilik ile uğraşan M.G. ile Artova Anadolu Lisesi
son sınıf öğrencisi kız öğrenci M.T. arasında sebebi bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile M.G.'yi başından ve kasık bölgesinden vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kız, ambulansla Artova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan M.T., buradaki müdahaleden sonra ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. M.T.'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli M.G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:05 Kaynak: DHA
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