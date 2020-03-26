TOKAT Tekstil firması, yıkanabilir maske üretimine başladı - Son Dakika

Tekstil firması, yıkanabilir maske üretimine başladı

TOKAT'ın Zile ilçesinde kadın giysileri üreten tekstil firması, üretimini durdurarak yıkanabilir antibakteriyel tekstil kumaşlarından maske üretimine başladı.

İlçede 30 yıldır iç piyasaya ve yurt dışına kadın giyim üzerine üretim yapan tekstil fabrikası Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak nitelendirdiği koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından satışlarında düşüş yaşadı.

Babası Mustafa Uncuoğlu'nun (67) mesleğini devam ettiren ve 30 yıldır faaliyet gösteren tekstil firması sahibi Kadir Uncuoğlu, salgın nedeniyle işlerin durma noktasına geldiği fabrikada yıkınabilir antibakteriyel tekstil kumaşlardan maske üretimine başladı.

Fabrikada çalışan 50 işçinin istihdamı devam ettirmek için maske işine girdiğini ifade eden Kadir Uncuoğlu, devlete yük olmadan 50 personelin istihdam edebilmesi için kumaştan maske yaptıklarını ve maskenin yıkanıp tekrar kullanma özelliği olduğunu söyledi. Uncuoğlu, "Satışlarımız tamamen durdu. 50 personelimiz var. Devletimize daha fazla yük bindirmemek için personelimizi istihdam etmemiz gerekiyor. Maske üretimine geçerek, tekstil ürünlerini kullanarak maske yapmaya karar verdik. Güzel, yıkanabilir bir maske ürettik. Maskemiz ilgi gördü. Hijyen bir ortamda personelimizle beraber üretimimize devam ediyoruz. Maske ihtiyacı olan kurumlarımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Hep beraber ülke olarak bu sıkıntıyı aşacağımızı umuyorum. Günlük 10 bin adet üretim yapabiliyoruz. Kapasitemizi artırabilecek durumdayız. Talep olursa bunu 2 katına kadar çıkarabiliriz. Şu an tamamen doğal iplerden yapılmış, özel dokuttuğumuz kumaşlardan elde ettiğimiz, yıkanabilir bir maske üretiyoruz. Sürekli kullanımda, yıkanıp tekrar kullanılan ve çöpe atılmayan uzun süreli ihtiyacımızı görecek bir maske üretiyoruz. Maskemiz dezenfekte edilip tekrar tekrar kullanılabiliyor. Bu ürettiğimiz ürün kesinlikle medikal bir ürün değildir. Bunun amacı insanları bir nebze de olsa virüsten korumak" dedi.