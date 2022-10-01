Tokat'ta bulunduktan sonra Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat'ta bulunduktan sonra Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü

01.10.2022 11:38
Tokat'ta bulunduktan sonra Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü

Tokat'tın Reşadiye ilçesinde kaybolduktan sonra bulunan ve Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'tın Reşadiye ilçesinde kaybolduktan sonra bulunan ve Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti.

Kapaklı köyünde kendisinden haber alınamayan ve jandarmanın iz takip köpeği "Talan" tarafından bulunan Bahattin Öztürk, Mehmetçik tarafından sırtında taşınarak sedyeye götürülmüştü.

Öztürk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kapaklı köyünde 27 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk, yürütülen arama çalışması sonucu 29 Eylül'de kayalık alanda ağacın alt dallarında asılı halde bulunmuştu. Yaşlı adamı ağaçtan indiren askerler, daha sonra bir süre sırtlarında taşıyarak sedyeye götürmüş, daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Mersin'de 2 şüpheli bıçakla yaraladıkları kadını kriko ve jantla da darbetmiş Mersin'de 2 şüpheli bıçakla yaraladıkları kadını kriko ve jantla da darbetmiş Kocaeli'de çıkan kavga güvenlik kamerasında Kocaeli'de çıkan kavga güvenlik kamerasında İran'ın birçok üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilere destek için eylem yapıldı İran'ın birçok üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilere destek için eylem yapıldı
Kaynak: AA

Reşadiye, Eylül, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta bulunduktan sonra Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:29 Bağdat Caddesi'nde parti otobüsüyle gezen Muharrem İnce'ye polis engeli! İnce, "Evrak vermiyorum, istediğim zaman geçerim" diyerek isyan etti
17:15 Beşiktaş'ta sözleşme krizi sona erdi! Ersin Destanoğlu ile 4 yıllık yeni mukavele imzalandı
17:04 Antalya'da termometreler, ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü
16:41 Londra derbisinde zafer Arsenal'in! Tottenham'ı 3 golle deviren Topçular, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
16:39 Seyircilere el salladı, dans etti! Tesla'nın ürettiği insansı robot Optimus, dünyaya tanıtıldı
16:17 Yeni stadına "Ayasofya" adını veren Yunanistan takımı AEK Atina, açılışta 19 Mayıs'ı "Pontus soykırımı" olarak tanıyan şarkıcıya kemençe çaldırdı
16:14 Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum
16:11 Yapımcıyla anlaşmayan Bülent Ersoy, iptal olan konserini Osmanlıca kelimeler kullanarak açıkladı
15:50 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Cesaretin ve yüreğin varsa bütçe toplantısına katılırsın
15:45 Kendilerini kargo çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, 80 yaşındaki kadına 3 milyon liralık senet imzalattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 17:43:50. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta bulunduktan sonra Mehmetçiğin sırtında taşıdığı yaşlı adam hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement